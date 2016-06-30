Тамбов, 30 июня, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области открылась летняя сессия Школы губернаторского резерва для молодых управленцев и специалистов различных отраслей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Для 50 слушателей, прошедших строгий конкурсный отбор, пройдут обучающие тренинги, семинары и мастер-классы с участием главы региона.

tambov.ru Участники Школы губернаторского резерва приступили к занятиям

Губернатор Александр Никитин уделяет особое внимание работе Школы губернаторского резерва. С ее участниками активно взаимодействуют преподаватели таких ведущих вузов страны, как Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики, а также некоммерческого партнерства «Бизнес-ангелы России». Кроме того, практические семинары и практикумы для резервистов проводят руководители успешных предприятий и отраслевых управлений.

Поздравил молодых и амбициозных людей с участием в «школе» первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов. Он пожелал им, чтобы каждый из проектов «носил в себе практическую изюминку, был ярким и направлен на ваше собственное и личностное саморазвитие». И чтобы в дальнейшем «мы все вместе их успешно реализовали на нашей Тамбовской земле»: «Так что большой вам всем привет, меньше формализма, больше креатива и интеллекта».

Всего за пять лет существования Школы губернаторского резерва подготовку в ней прошли 230 человек. Многие проекты «школы» уже воплощены в жизнь. Это позволило открыть новые производственные линии на предприятиях области, создать новые рабочие места. К примеру, в сфере здравоохранения внедрили разработанный проект «Хирургия одного дня». Также сейчас во всех больницах и поликлиниках региона действует трехуровневая программа профилактики заболеваний. Детально разработали ее именно слушатели «школы» — молодые и подающие надежды врачи.

Темы проектов, которые слушатели нового набора намерены защитить по окончании курса, обширны — от разработки тонизирующего напитка на основе молочной сыворотки до создания интерактивной карты автомобильных дорог области. Также в ближайшие дни в рамках летней сессии слушатели встретятся с губернатором Александром Никитиным «без галстуков».