Москва, 30 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на российский газ для Украины в III квартале текущего года составит $167,57 за тысячу кубометров.

ru.torange.biz Цена за газ

Миллер отметил, что цена на газ для Украины рассчитывается строго по формуле, прописанной в контракте от 2009 года. Согласно этой формуле, цена на российский газ для Украины в III квартале текущего года составит $167,57 за тысячу кубометров.

Также Миллер напомнил, что «Газпром» поставил в Донбасс газа на $718,5 млн. Российский концерн пока не предъявлял за это счет «Нафтогазу Украины».

«Поставка газа на юго-восток ведётся по тому же самому контракту, как и во все другие регионы Украины», — отметил председатель правления «Газпрома».