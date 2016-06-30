Псков, 30 июня, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Единый список кандидатов регионального отделения партии «Патриоты России» для участия в выборах в Псковское областное собрание депутатов возглавил бывший мэр Пскова Михаил Хоронен. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Псковской области, список кандидатов от партии заверил облизбирком 29 июня.

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Помимо Хоронена, в первую тройку единого списка кандидатов регионального отделения партии «Патриоты России» вошли Александр Гуров и Виктор Асадчий.

«Теперь у партии есть право открывать специальные счета для формирования избирательного фонда, изготовить подписные листы и начать сбор подписей избирателей в свою поддержку для регистрации», — пояснили в областной избирательной комиссии.

От сбора подписей на псковских выборах освобождены представители пяти партий, представленных в местных парламентах: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии «Яблоко».

Для регистрации в качестве кандидата тем, кто не относится к освобождённым от необходимости сбора подписей партиям, необходимо представить в среднем 800−900 подписей в свою поддержку. Для партий, не имеющих освобождения от сбора подписей и выдвигающих свои списки, этот порог установлен в границах 2775−3050 подписей.

При облизбиркоме уже создана рабочая группа для проверки достоверности подписей.

Как отметили в облизбиркоме, на выборы в Псковское областное собрание шестого созыва в порядке самовыдвижения уже зарегистрировались четыре кандидата.

Напомним, что выдвижение кандидатов в региональный парламент продлится до 16 июля, предоставление документов на регистрацию — до 21 июля. Выборы в Псковское областное собрание депутатов шестого созыва состоятся 18 сентября 2016 года вместе с выборами депутатов Госдумы РФ.