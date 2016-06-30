Вашингтон, 30 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Неопределенность по поводу надвигающегося выхода Великобритании из Европейского союза в краткосрочной перспективе замедлит экономический рост Соединенного Королевства и Европы, считают в МВФ. Это, в свою очередь, негативно отразится на глобальной экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Представитель МВФ Герри Райс рассказал на брифинге, что изменения на рынке после британского референдума «были большими, но не чересчур бесконтрольными», цитирует Reuters.

Райс призывает глав центробанков быть готовым действовать для увеличения ликвидности или сокращения избыточной волатильности, если неопределенность будет угрожать дальнейшими ударами по глобальному росту.

Напомним, на референдуме 23 июня 52% граждан Великобритании поддержали ее выход из Евросоюза.