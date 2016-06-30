Тула, 30 июня, 2016, 18:44 — ИА Регнум. В Тульской области намерены усилить меры профилактики наркомании. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин 29 июня на заседании антинаркотической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы главы региона.

fatbwoy Наркотики

Глава региона отметил, что борьба с распространением наркомании, особенно среди молодёжи — одно из важнейших направлений совместной работы правительства Тульской области с правоохранительными органами.

При этом ситуация с наркоманией в регионе остается серьезной: согласно приведенным данным, в настоящее время на учете состоят более 3,3 тыс. человек, принимающих наркотики.

«Ситуация требует от нас повышения эффективности профилактики. Только планомерная совместная работа общественных и государственных институтов позволит выработать меры по искоренению этого зла», — сказал глава региона.

Как отмечалось, в рамках данной работы в апреле-мае текущего года был проведен второй этап антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!».

В ходе заседания также отмечены мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы с наркоманией, в которых приняли участие представители регионов России, министерства здравоохранения РФ, других ведомств. Алексей Дюмин поблагодарил организаторов за большую проделанную работу.