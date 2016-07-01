«Кар мэн» предстанет перед российскими зрителями в обличье автослесаря
Москва, 1 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Масштабный проект театра в кино TheatreHD открывает Летний Театральный Фестиваль. Главной премьерой сезона станут показы трех спектаклей британского хореографа Мэтью Борна — балеты «Кар мэн», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» в неожиданной трактовке, об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе TheatreHD.
С 1 июля по 30 сентября смотр пройдёт более чем в пятидесяти городах России. Помимо балета в программе фестиваля — российские премьеры спектаклей по пьесам Уильяма Шекспира, итальянская опера Джузеппе Верди «Травиата», знаменитые британские постановки «Гамлет: Камбербэтч», «Джейн Эйр», уникальные фильмы-выставки и многое другое.
«Лето — пора традиционного затишья в сфере культуры. Театры уходят назаслуженные каникулы, а замечательные музыкальные фестивали open air игастроли антрепризных спектаклей не могут заполнить образовавшуюсялакуну. Для зрителей, которым летом не хватает театра, и существуетЛетний театральный фестиваль TheatreHD. Традиционно для лета мыготовим большую и разнообразную программу, где находится место всему: и классике, и откровенным экспериментам, и просветительскимпрограммам. Фестиваль этого года не стал исключением, в его афишеи спектакли знаменитых британских театров, и премьера пермскойТравиаты Роберта Уилсона, и экстравагантные балеты Мэтью Борна, изамечательные фильмы выставки Фила Грабски, и классические постановкиопер от Метрополитен опера. Каждый месяц в афише 7−8 наименований, такчто скучать любителям искусства не придется», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе проекта TheatreHD.
Строго говоря, назвать спектакли Борна балетами в классическом понимании этого слова нельзя. Сам он характеризует их как «пьесы без слов»: смесь актерской игры, танца, мюзикла, пластических экзерсисов и световых эффектов. Мэтью Борн придумал свой собственный жанр и более чем успешно существует в нем уже не одно десятилетие.
Откроет балетную программу брутальный спектакль Борна — «Кар Мен». К удивлению зрителей речь пойдёт не о цыганке с табачной фабрики, а об автослесаре. Балет представляет собой запутанный, нервный любовный многоугольник на фоне бессмертной музыки Бизе, со страстями, любовью и бешеным драйвом. Любители кино смогут найти здесь мотивы из фильма «Почтальон звонит дважды», любители мюзикла вспомнят «Вестсайдскую историю».
«Лебединое озеро» — самый знаменитый спектакль Борна, за 21 год не только не постаревший, но с каждым годом становящийся все актуальнее. Так. например, по-новому звучит тема одиночества сегодня, во времена, когда гаджеты заменили живое общение. «Лебединое озеро» Борна — вовсе не сказка про заколдованную принцессу, а живая и узнаваемая история про несчастного принца под каблуком у властной матери — притча о том, как страшно и подчас смертельно опасно идти против стаи, будь ты лебедь или человек.
Совсем другое настроение у «Спящей красавицы». Этот спектакль — очаровательная мелодрама с элементами комедии и мистики, гимн всепобеждающей любви, для которой и 100 лет ожидания не преграда. Сам Борн назвал свою историю «готической». Идея спектакля пришла хареографу в голову во время визита в Клин. Он искал вдохновения для работы, которая бы отметила 25-летие его компании, и дом Чайковского, атмосфера, царящая там, подсказали Брну, в каком направлении двигаться.
Начало киногастролей Мэтью Борна в Москве — 1 июля, в остальных городах первый показ стартует 12 июля. Откроет программу балет «Кар мен».
Справка ИА REGNUM:
Проект TheatreHD ежегодно транслирует на экранах кинотеатров самые известных спектаклеииз лучших театров мира: Королевского Национального театра и Шекспировского театра «Глобус» в Лондоне, Метрополитен Оперы в Нью-Йорке, Большого театра в Москве и других, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
Миссия проекта — дать возможность зрителям увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город.
Показы TheatreHD проходят более чем в 35 городах России, а также в Украине и Казахстане. В главных ролях — звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер и многие другие.