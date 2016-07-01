Москва, 1 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Масштабный проект театра в кино TheatreHD открывает Летний Театральный Фестиваль. Главной премьерой сезона станут показы трех спектаклей британского хореографа Мэтью Борна — балеты «Кар мэн», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» в неожиданной трактовке, об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе TheatreHD.

Сцена из балета «Кар мэн». реж. Мэтью Борн. 2016. Великобритания Алан Винсент в роли Дино Альфано

С 1 июля по 30 сентября смотр пройдёт более чем в пятидесяти городах России. Помимо балета в программе фестиваля — российские премьеры спектаклей по пьесам Уильяма Шекспира, итальянская опера Джузеппе Верди «Травиата», знаменитые британские постановки «Гамлет: Камбербэтч», «Джейн Эйр», уникальные фильмы-выставки и многое другое.

«Лето — пора традиционного затишья в сфере культуры. Театры уходят назаслуженные каникулы, а замечательные музыкальные фестивали open air игастроли антрепризных спектаклей не могут заполнить образовавшуюсялакуну. Для зрителей, которым летом не хватает театра, и существуетЛетний театральный фестиваль TheatreHD. Традиционно для лета мыготовим большую и разнообразную программу, где находится место всему: и классике, и откровенным экспериментам, и просветительскимпрограммам. Фестиваль этого года не стал исключением, в его афишеи спектакли знаменитых британских театров, и премьера пермскойТравиаты Роберта Уилсона, и экстравагантные балеты Мэтью Борна, изамечательные фильмы выставки Фила Грабски, и классические постановкиопер от Метрополитен опера. Каждый месяц в афише 7−8 наименований, такчто скучать любителям искусства не придется», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе проекта TheatreHD.

Строго говоря, назвать спектакли Борна балетами в классическом понимании этого слова нельзя. Сам он характеризует их как «пьесы без слов»: смесь актерской игры, танца, мюзикла, пластических экзерсисов и световых эффектов. Мэтью Борн придумал свой собственный жанр и более чем успешно существует в нем уже не одно десятилетие.

Сцена из балета «Кар мэн». реж. Мэтью Борн. 2016. Великобритания Влечение

Откроет балетную программу брутальный спектакль Борна — «Кар Мен». К удивлению зрителей речь пойдёт не о цыганке с табачной фабрики, а об автослесаре. Балет представляет собой запутанный, нервный любовный многоугольник на фоне бессмертной музыки Бизе, со страстями, любовью и бешеным драйвом. Любители кино смогут найти здесь мотивы из фильма «Почтальон звонит дважды», любители мюзикла вспомнят «Вестсайдскую историю».

Сцена из балета «Лебединое озеро». реж. Мэтью Борн. 2016. Великобритания Лебеди

«Лебединое озеро» — самый знаменитый спектакль Борна, за 21 год не только не постаревший, но с каждым годом становящийся все актуальнее. Так. например, по-новому звучит тема одиночества сегодня, во времена, когда гаджеты заменили живое общение. «Лебединое озеро» Борна — вовсе не сказка про заколдованную принцессу, а живая и узнаваемая история про несчастного принца под каблуком у властной матери — притча о том, как страшно и подчас смертельно опасно идти против стаи, будь ты лебедь или человек.

Сцена из балета «Спящая красавица». реж. Мэтью Борн. 2016. Великобритания Цветок

Совсем другое настроение у «Спящей красавицы». Этот спектакль — очаровательная мелодрама с элементами комедии и мистики, гимн всепобеждающей любви, для которой и 100 лет ожидания не преграда. Сам Борн назвал свою историю «готической». Идея спектакля пришла хареографу в голову во время визита в Клин. Он искал вдохновения для работы, которая бы отметила 25-летие его компании, и дом Чайковского, атмосфера, царящая там, подсказали Брну, в каком направлении двигаться.

Начало киногастролей Мэтью Борна в Москве — 1 июля, в остальных городах первый показ стартует 12 июля. Откроет программу балет «Кар мен».

Справка ИА REGNUM:

Проект TheatreHD ежегодно транслирует на экранах кинотеатров самые известных спектаклеииз лучших театров мира: Королевского Национального театра и Шекспировского театра «Глобус» в Лондоне, Метрополитен Оперы в Нью-Йорке, Большого театра в Москве и других, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

Миссия проекта — дать возможность зрителям увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город.

Показы TheatreHD проходят более чем в 35 городах России, а также в Украине и Казахстане. В главных ролях — звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер и многие другие.