Москва, 30 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Возвращение одномандатных округов в сочетании с выборностью губернаторов создает условия для оживления политической жизни — уже сейчас сложилась принципиально новая ситуация, когда кандидаты подбирают партии не как идеологическую или политическую опору, а как площадку для выдвижения. В результате выборы, будучи в значительной мере деидеологизированными, уже сейчас характеризуются заметным ростом политической конкуренции. Такие соображения были изложены в ходе презентации проекта Института глобализации и социальных движений «Анализ избирательной кампании 2016 года в регионах России», которая состоялась 30 июня в Москве.

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«Правила борьбы, которые возникли на этих выборах, создают условия, когда отдельный кандидат становится самодостаточным. Зачастую он может даже выиграть, не являясь кандидатом от одной из четырех больших партий», — заявил во время мероприятия директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Уже на этапе праймериз «Единой России» возникла острая борьба между кандидатами по крайней мере в четверти регионов. При этом действующие депутаты и кандидаты, продвигаемые Москвой, часто терпели поражение, что во многих случаях привело к пересмотру итогов праймериз или к переходу потенциальных лидеров в другие партии — при этом выбор организации, как показывает опыт регионов, часто не связан с ее политической ориентацией, подчеркнул Кагарлицкий.

«Праймериз «Единая Россия» провела для того, чтобы обновить состав или как-то расширить свою базу, но так или иначе результаты праймериз оказались достаточно драматичными во многих округах. Возникло много недовольных их итогами. При этом это даже не всегда именно те люди, которые проиграли праймериз. Это могут быть аппаратчики местных организаций «Единой России», у которых были свои виды на праймериз, свои кандидаты, и им так или иначе навязали кандидатов центрального аппарата», — заявил Кагарлицкий.

«Кандидаты от малых партий получили возможность избираться через одномандатные округа. В этой ситуации сами партии становятся чем-то вроде площадок для выдвижения. Они борются не за свой список, они представляют свою площадку как возможность для выдвижения кандидатов», — подчеркнул директор Института глобализации и социальных движений.

В результате на грядущих выборах получили реальную возможность победить те, кто не является кандидатом ни одной из парламентских партий, но обладают сильной базой и связями в регионах. Наиболее активную роль в привлечении кандидатов уже сыграли Партия Роста и «Родина». Однако нельзя сказать, что данный процесс ограничивается лишь малыми партиями — определенное число кандидатов переходит, например, в ряды КПРФ.

Примером столь неожиданных с идеологической точки зрения перестановок может служить переход из «Справедливой России» социал-демократической группы Оксаны Дмитриевой, которая прославилась критикой своей партии слева, в либеральную Партию Роста.

В другом случае выходец из «Единой России» Антон Романов появился в качестве кандидата от КПРФ по Шелеховскому одномандатному округу Иркутской области. Романов, ранее последовательно голосовавший за «антисоциальные» законы в Госдуме, противостоит еще одному «перебежчику» — бывшему члену «Справедливой России» Ивану Грачеву, который в уходящей Госдуме был известен активными выступлениями по социальной проблематике, а теперь выдвигается от умеренно либеральной «Партии Роста». «По логике вещей они должны были занимать прямо противоположные места», — подчеркнул Кагарлицкий.

Другим показательным случаем может послужить Красноярский край, где КПРФ решила выдвинуть бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, с которым, по выражению Владимира Жириновского, либерал-демократы «потеряли связь». При этом его соперниками, помимо представителя «Единой России» Виктора Зубарева, выступает кандидат «Патриотов России» Геннадий Семигин, который тоже в прошлом был связан с КПРФ.

Люди перемещаются очень далеко от исходной точки. Однако деидеологизация предвыборной гонки вовсе не означает, что не обсуждаются практические проблемы, подчеркнул Кагарлицкий. Скорее наоборот — просто теперь на первый план выходят локальные проблемы, которые, вероятно могут быть разрешены непосредственно на местах.

В этом отношении особенно показателен пример Оренбургской области.

«В Оренбургской области существует своего рода «теневое правительство». Все три оппозиционные партии объединились в устойчивую коалицию против «Единой России». В 2014 году на нынешних губернаторских выборах выдвигался от этой коалиции Сергей Катасонов (который числится за ЛДПР). У него были неплохие шансы, однако его сняли с выборов», — заявил Кагарлицкий.

«Среди причин наиболее обсуждаемая — договоренности губернатора Юрия Берга с Владимиром Жириновским. Эта версия подтверждается тем, что после победы Юрия Берга в Совет Федерации от Оренбуржья прошла Елена Афанасьева (ЛДПР)», — дополнил он.

Однако теперь Сергей Катасонов выдвинулся кандидатом в Государственную думу, и, по всей видимости, основной темой его кампании станет критика действующей региональной власти.

В результате сейчас выборы в Оренбургской области превращаются во второй раунд дуэли между Катасоновым и Бергом. «Это превращается в главный информационный сюжет. При этом какие партии они представляют — уже не так важно», — отметил директор Института глобализации и социальных движений.

Особенная интрига ожидается в регионах, где местные выборы в законодательное собрание совпадают с выборами в Госдуму, отмечают эксперты ИГСО. Так, в Московской области на ход выборов будет влиять развернувшийся здесь конфликт между губернатором Андреем Воробьевым и местным отделением Общероссийского народного фронта, заметил Кагарлицкий: «Одна из самых острых ситуаций в Московской области. До недавнего времени казалось, что там все благополучно, но конфликт между частью регионального аппарата и губернатором Андреем Воробьевым уже ни для кого не секрет».

Таким образом, возвращение выборов губернаторов и системы одномандатных округов повысили уровень неопределенности на выборах и привели к обострению конкуренции на местах. Среди «зон повышенной конфликтности» на конференции особенно были выделены Южный Урал, Дальний Восток и Калининградская область. При этом обострение социальных проблем в регионах в результате усиления экономического кризиса порождает новые противоречия и столкновения внутри региональных элит.

Вне зависимости от того, будут ли политики, не прошедшие через праймериз «Единой России» выходить из партии и выдвигаться против официального кандидата, как это сделал, например, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, или предпочтут избежать открытого конфликта с партией, подобные ситуации неизбежно скажутся на ходе избирательной борьбы, считают авторы проекта.

Поскольку сами кандидаты, как правило, еще не вполне определились с собственной дальнейшей политической траекторией и не имеют четких идеологических приоритетов, складывающуюся ситуацию эксперты ИГСО охарактеризовали как рост «недемократической соревновательности».

Происходящие в территориальных округах события могут серьезно отразиться на составе фракций. В случае «прорыва» достаточно числа представителей малых партий или кандидатов, формально принадлежащих к «Единой России» и ОНФ, но не пользующихся реальной поддержкой руководства, в Думе может возникнуть ситуация, когда такие депутаты окажутся способны сформировать собственные группы и коалиции, меняя общий баланс политических сил в парламенте страны.

В связи с этим Институт глобализации и социальных движений с июля 2016 года начинает проект «Анализ избирательной кампании 2016 года в регионах России», который призван выявить наиболее типичные и значимые сценарии избирательной гонки на региональном уровне, проследить их закономерности и привлечь к ним внимание прессы, аналитиков и общественности.