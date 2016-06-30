Великий Новгород, 30 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. 32-летняя женщина, погибшая в Великом Новгороде в результате падения с балкона седьмого этажа одного из домов по улице Псковской ранее была судима и находилась в розыске. Об этом сегодня, 30 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, комментируя ЧП.

Цитата из к/ф «Кошачий глаз». Реж. Льюис Тиг. 1985. США На карнизе

По данным ведомства, женщина была объявлена судом в розыск после того, как не явилась на судебный процесс по законченному расследованием уголовному делу: она обвинялась в нескольких фактах мошенничества, в том числе — с недвижимостью.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что она скрывается на съёмной квартире на улице Псковской Великого Новгорода. Прибыв туда, полицейские установили, что хозяйские замки на двери данной квартиры были сменены, поэтому для того, чтобы попасть вовнутрь и задержать беглую подсудимую, входную дверь квартиры вскрыли — в установленном законом порядке, по согласованию с её хозяйкой. В это время скрывавшаяся от суда женщина и выбросилась с балкона», — сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, женщины выпрыгнула с балкона около 17:50 29 июня. От полученных травм она скончалась. Ведётся проверка.