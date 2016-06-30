Всеволожск, Ленинградская область, 30 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Следственным отделом по городу Всеволожску регионального управления СКР по факту обнаружения тел 32-летней женщины и 5-летнего ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 30 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Simon Koopmann ЛЭП

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание за это преступление — 4 года лишения свободы.

Напомним, как сообщалось, мать с 5-летней дочкой погибли накануне в районе деревни Ганнибаловка Всеволожского района в результате воздействия тока от оборвавшейся линии электропередачи, принадлежащей ОАО «Оборонэнерго». По предварительным данным, ребенок наступил на кабель и был поражен электрическим током. Затем погибла и мать девочки, попытавшаяся ей помочь.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления, провисший электрический кабель, ставшей причиной гибели женщины и ее ребенка, спасатели обнаружили 30 июня около 04:00. Рядом с ним и находились тела погибших.

Как выяснилось, спасатели долго не могли приступить к поискам тел, поскольку провод находился под напряжением. Только после того, как специалисты «Оборонэнерго» отключили сеть, спасатели смогли пройти к месту трагедии.

Установлено, что погибшие проживали в Петербурге. У женщины остались двое сыновей, семи и девяти лет, которые сейчас находятся с бабушкой.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление все обстоятельств происшедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Лица, причастные к трагедии будут установлены в ходе расследования.