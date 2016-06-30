Тверь, 30 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В Тверской области разработают стратегию развития лесопромышленного комплекса, при этом при ее создании будут учтены предложения бизнеса. Об этом сегодня, 30 июня, говорилось на встрече исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени с лесопромышленниками региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Валка деревьев

В ходе встречи глава региона подчеркнул, что отрасль является одной из важнейших для экономики региона: ряд муниципалитетов опирается на заготовку и переработку древесины.

«Часть ваших предприятий являются системо‑ и градообразующими. Вы несете большую социальную нагрузку, участвуете в системе ЖКХ. Некоторые отапливают целые поселки, города. Другие — занимаются водоснабжением, водоочисткой. Это серьезные социальные проекты», — сказал Игорь Руденя. В прошлом году налоговые поступления в областной бюджет от предприятий лесной промышленности составили 176,8 млн рублей, в федеральный — 364,6 млн рублей при объеме заготовки более 4 млн куб. м.

Глава региона подчеркнул, что при разработке стратегии развития лесопромышленного комплекса необходимо задействовать опыт и знания представителей сектора. Первым направлением в формировании масштабного плана станет определение баланса ресурсной базы и мощностей по переработке.

«Важно понять, в каком режиме и на какой срок нам хватит этих ресурсов, — пояснил Игорь Руденя. — Кроме того, нужно определиться: каким мы видим лесопромышленный комплекс через год, пять, десять лет. Что это будет — высокотехнологичные производства или формат малого бизнеса».

В то же время, особое внимание должно уделяться лесовосстановлению и сохранению ресурсов: «Мы должны сделать так, чтобы весь лес, который у нас заготавливается, перерабатывался на территории нашей же области», — подчеркнул Игорь Руденя. Также при разработке стратегии должны учитываться вопросы модернизации имеющихся мощностей переработки, оказания поддержки при создании высокотехнологичных производств.

На совещании также обсуждалась тема использования отходов лесного производства. Газификация области будет продолжена, акцентировал Игорь Руденя, при этом необходимо рассматривать варианты использования альтернативной энергии, получаемой из отходов деревообработки. В ряде муниципалитетов есть успешный опыт перевода котельных на местные виды топлива.

Предприниматели высказали готовность участвовать в формировании стратегии развития лесопромышленного комплекса региона.