Владимир, 30 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Доходы бюджета Владимирской области в 2015 году превысили расходы на 777 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания. По этому показанию область вошла в десятку лучших регионов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги есть!

Доходы бюджета в 2015 году составили 45,9 млрд рублей, что составляет 101,7% от плана. Расходы существенно сократились — потратили всего 45,1 млрд рублей, сократив расходы от плана на 5,3%. Таким образом, бюджет оказался профицитным, хотя планировалось, что дефицит будет равняться 2,5 млрд рублей.

«Это серьезное достижение, что в условиях кризиса сделать было не просто, ведь именно благодаря этому область смогла не нарастить госдолг», — цитирует пресс-служба спикера парламента Владимира Киселева.

ИА REGNUM отмечает, что по данным на апрель 2016 года государственный долг Владимирской области составляет 2,369 млрд рублей. В начале 2015 года он был равен 2,4 млрд рублей.