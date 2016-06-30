Москва, 30 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сегодня подводит предварительные итоги внешнеполитической борьбы России последних трёх лет. Он пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Раскол

«Последние мировые события — выход Британии из ЕС, письмо турецкого президента президенту России Владимиру Путину с извинениями за сбитый российский бомбардировщик, готовность Германии и Франции распустить старый ЕС и создать новый, саммит ШОС, в качестве главного итога имеющий вхождение Пакистана и Индии в эту организацию, визит Владимира Путина в Китай, завершившийся подписанием целого ряда крупных экономических и, что самое главное, политических соглашений — были бы невозможны без периода длительного российско-западного противостояния, самая острая фаза которого пришлась на 2013−2015 годы (отказ Януковича от евроассоциации, Олимпиада в Сочи, государственный переворот на Украине, российское военное вмешательство в военный конфликт в Сирии), по всем пунктам которого Россия либо одержала победу над объединенными силами Запада, либо на равных продолжает играть на полях текущих информационных или политических сражений».

Подробно об этом читайте здесь: Путин решил стратегическую задачу по расколу Запада