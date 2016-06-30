Бишкек, 30 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии рассмотрели проект закона о ликвидации

RSUOG Военная кафедра

военных кафедр при всех действующих на территории этой среднеазиатской

страны высших учебных заведениях, кроме Киргизской государственной

медицинской академии. Об этом сегодня, 30 июня, сообщило

информационное агентство 24.kg.

.Отмечается, что необходимость принятия соответствующих поправок в

закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Киргизской Республики,

о военной и альтернативной службах» правительство объяснило тем, что

количество состоящих на воинском учете офицеров запаса превышает

мобилизационную потребность Вооруженных сил почти на 60%.

По итогам обсуждения киргизские парламентарии одобрили предложенный

Кабинетом министров законопроект сразу во втором и третьем чтениях,

пишет газета «Вечерний Бишкек».

Согласно вышеназванному документу, граждане Киргизии в возрасте от 25

лет и старше, не прошедшие военную или альтернативную службы должны

быть зачислены в запас без взимания какой-либо оплаты, если они были

признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Также в запас первой категории должны зачисляться граждане от 25 до 40

лет, признанные годными к военной службе, прошедшие 30-дневные

мобилизационные резервные сборы и оплатившие 50 тыс. сомов (47,6 тыс.

рублей), или второй категории — без прохождения сборов и внесении

оплаты в размере 25 тыс. сомов (23,8 тыс. рублей).

ИА REGNUM напоминает, что предложение об упразднении военных кафедр во

всех вузах Киргизии, кроме Медицинской академии, было выдвинуто

руководством Министерства обороны этой среднеазиатской страны еще в сентябре 2015 года. Обучение на

военных кафедрах планировалось заменить на 40-дневную краткосрочную

военную службу, за которую призывникам пришлось бы платить по 60 тыс.

сомов (57,1 тыс. рублей).