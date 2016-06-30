Дрезден, Германия, 30 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Директор дрезденского Института экономических исследований (IFO) Клеменс Фойст защищает выбор Великобритании и предостерег ЕС от «карательной экспедиции» в ответ на его реакцию на британский референдум. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Honza Groh Будущее ЕС?

Обида остальных стран-членов на Британию «лишь ускорит распад ЕС», отметил экономист, называя ее «исторической ошибкой».

Фойст выразил понимание намерению Лондона подать заявление о выходе только после завершения переговоров о будущих отношениях с ЕС. По его мнению, некоторые страны из своих политических и экономических интересов торопят Лондон с решением о выходе, боясь также «дурного примера» для других стран-членов блока.

При этом эксперт считает крайне важным, чтобы Британия не ставила на кон участие в общем рынке, но «работала сообща, чтобы минимизировать ущерб для Европы».

Фойст предлагает модель Швейцарии для переговоров об ограничении миграции и доступа на внутренний рынок. «Эти переговоры не должны вестись с пеной у рта», — предупредил он. Полный разрыв нанесет вред Германии и Европе, добавил немецкий специалист.

Напомним, на референдуме 23 июня 52% граждан Великобритании поддержали ее выход из Евросоюза.