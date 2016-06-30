Осло, 30 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2016 года число прибывающих в Норвегию беженцев сократилось на 95% по сравнению с показателями за сентябрь-декабрь прошлого года. Такие данные приводит Норвежский директорат по вопросам миграции, сообщает сегодня, 30 июня, издание TheLocal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

За последние четыре месяца 2015 года убежища в королевстве попросили более 22 тыс. человек. В январе-апреле текущего года число беженцев составило 1,2 тыс. человек. Как подчеркивается в сообщении директората, это самый низкий показатель за данный период с 1997 года, когда в страну прибыло 499 человек, ищущих убежища. Сокращение потока беженцев норвежские власти связывают с ужесточением пограничного контроля внутри Европы.

В королевстве ожидают, что тенденция будет сохраняться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миграционные власти страны уже сократили свой прогноз по беженцам на 2016 год с 33 тыс. до 25 тыс. человек.