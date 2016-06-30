Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Критерии выбора и подходы к регулированию так называемых «региональных банков» будут обсуждать с банковским сообществом, в том числе и на площадке Международного финансового конгресса (МФК). Об этом сообщила сегодня, 30 июня, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на МФК в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

Ранее она объявила, что ЦБ предлагает ввести понятие «региональный банк» с упрощенным регулированием. На данный момент предполагается, что это должны быть банки с относительно небольшим объемом деятельности и активами менее 7 млрд рублей.

«Таких чуть больше 330-ти в стране сейчас. Мы предполагаем, что не все обязательные нормативы будут применяться к ним. Мы для них оставим то требование к минимальному размеру капитала, которое существует — 300 млн рублей, потому что для остальных предлагаем в течение двух лет повысить порог до 1 млрд рублей. Что касается нормативов достаточности капитала, то вместо 3 млрд, скорее всего, будем предлагать применять 2 млрд рублей», — сказала Набиуллина.

Кроме того, для таких банков будут облегчены нормативы по ликвидности, рискам на одного заемщика и другие, исполнения которых требует Базельский комитет по банковскому надзору.

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Эльвира Набиуллина подчеркнула, что упрощенный надзор за «региональными банками» не будет означать, что они станут более рискованными. Глава ЦБ заметила, что сейчас в стране работают банки, которые действуют исключительно в границах региона, кредитуют местный бизнес, но регулятор вынужден применять к ним слишком жесткие требования Базеля.

«Они и меньше рисков будут брать на себя. Ряд операций они не будут иметь право осуществлять. На наш взгляд, это взвешенная конструкция, когда уровень регулирования соответствует объему рисков, с которым работают банки», — говорит Набиуллина.