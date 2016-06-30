Тверь, 30 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Тверской области более 60 детей отдыхали в нелегальном палаточном лагере. Лагерь обнаружили при проведении проверок после трагедии в Карелии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре 30 июня.

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Лагерь обнаружили в Калязинском районе. Как сообщили в прокуратуре, директор ООО «Детский клуб «Охотники за удачей» без уведомления органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организовал палаточный детский оздоровительный лагерь. Всего в нем постоянно находились 63 ребенка. Помимо того, что сам лагерь действовал без разрешения, прокуратура обнаружила в его работе еще ряд нарушений.

Прокуратурой района директору ООО «Детский клуб «Охотники за удачей» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, также в отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

В настоящее время все дети переданы родителям.

Согласно данным правительства региона, на 29 июня было проверено 23 загородных лагеря, 271 лагерь дневного пребывания детей и девять палаточных.

Всего в ходе проверки было выявлено шесть несанкционированных лагерей, два места отдыха детей. Их работа взята под контроль, информация направлена в надзорные органы.