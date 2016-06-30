Минск, 30 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает, что Белоруссия начала налаживать отношения со странами ЕС, и прежде всего с Чехией. Об этом глава постсоветской республики заявил 30 июня на встрече с чешским министром иностранных дел Любомиром Заоралеком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

По словам Лукашенко, ранее между Белоруссией и Чехией было много общего. «Не скажу, что всё было безоблачно, но больше, я считаю, было хорошего, чем плохого в наших отношениях. В истории много было положительного и отрицательного, мы должны делать из этого соответствующие выводы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Я это сказал для того, чтобы подвести вас к мысли, что всё-таки мы нашли в себе силы переломить ситуацию. И нынешняя ситуация характеризуется налаживанием добрых отношений между европейскими государствами, Беларусью и Чехией прежде всего», — отметил руководитель постсоветской республики.

Как сообщает пресс-служба, Александр Лукашенко «особо отметил важную роль Чехии в определении европейской политики», в свою очередь Любомир Заоралек «выразил мнение, что настало время начать новую главу в отношениях Беларуси и Чехии».

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия активно поддерживает прозападную оппозицию в Белоруссии и предоставляет её представителям статус политического беженца. В Праге действует «белорусская» редакция «Радио Свобода», со времён холодной войны вещающая на территорию Белоруссии.

В феврале этого года Евросоюз резко сократил санкции в отношении Белоруссии в качестве поощрения официального Минска за так называемый «разворот на Запад». Из санкционного списка были исключены десятки белорусских чиновников разного уровня (в том числе Александр Лукашенко), «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий. С тех пор не только членам семей фигурантов списков, но и им самим разрешено въезжать на территорию Европейского союза.