Салехард, 30 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. На Ямале впервые за пять лет повысят с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в рамках установленных правительством страны предельных уровней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

До 1 июля в арктическом регионе тарифы были неизменными с 2011 года. «Средний по округу уровень оплаты населением стоимости коммунальных услуг (доля их полной стоимости) за пять лет сдерживания снизился с 60 до 43%. В некоторых населенных пунктах автономного округа этот уровень не достигает и 25%», — заявил сегодня, 30 июня, на интернет-конференции в ИА «Север-пресс» исполняющий обязанности директора департамента тарифной политики‚ энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

При этом, как поясняет чиновник, у региональных властей все эти годы была возможность повышать тарифы, ориентируясь, например, на федеральные тарифы: электроэнергия и газ, которые росли в среднем на 6−8% ежегодно при уровне инфляции 7−11%. Небольшой рост тарифов 1 июля этого года по совокупности в платежке составит порядка 134 рублей на человека в месяц, и по расчетам повысит долю расходов граждан на плату ЖКУ на 0,3%. Указанные средства будут направлены на приобретение нового оборудования для котельных, водоочистные сооружения, а также ремонт коммунальной инфраструктуры.

Правительство арктического региона по мере возможностей окружного бюджета сдерживало тарифы для всех ямальцев. Так, за 2015 год доля оплаты гражданами коммунальных услуг составила в среднем по округу 35% от 100% себестоимости ЖКУ: от 7% в селе Гыда Тазовского района до 61% в городе Новый Уренгой. Таким образом, из окружного бюджета за каждую семью (из трех человек, проживающих в квартире 54 м2) ежемесячно доплачивается в среднем 10 048 рублей. Суммарная же плата граждан за коммунальные услуги с 1 июля в среднем по автономному округу составит 1971,81 руб/чел/мес (до повышения было 1837,83 руб/чел/мес) уверяет Афанасьев.

В правительстве округа отмечают, что если квартплата составляет больше 15% от совокупного дохода семьи, то ямальцы имеют право обратиться в органы социальной защиты населения за предоставлением субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, льготные категории граждан получают компенсации на оплату ЖКУ, которые составляют от 50 до 100%. На сегодняшний день в округе такие субсидии и компенсации получают порядка 57 тысяч человек.