Тбилиси, 30 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. С первого июля в Грузии начнется процесс повышения пенсий, сообщил на заседании правительства Грузии 30 июня министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

Альбрехт Дюрер. Голова старика. 1516

По его информации, изменения в пенсионных пакетах утверждены распоряжением правительства Грузии и вступят в силу 1 июля. С этого дня пенсия лиц с резко ограниченными возможностями, в том числе детей, увеличится до 180 лари. В общей сложности, эти изменения коснутся 35 тысяч человек.

Кроме того, с 1 июля на 20 лари повысится пенсия для пенсионеров по возрасту, которые отныне вместо 160 лари будут получать 180 лари. По заявлению Сергеенко, в сравнении с 2012 годом суммарный бюджет пенсионного обеспечения вырос на 65%, с 1,045 млрд лари до 1,570 млрд лари.

За четыре года увеличилось и число пенсионеров по возрасту. Если в 2012 году было зарегистрировано 680 000 пенсионеров по возрасту, то в настоящее время их число достигло 713 000 человек.

С 1 сентября на 20% повысится пенсия для пенсионеров по возрасту — жителей высокогорных регионов, и они будут получать 216 лари.