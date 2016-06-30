Севастополь, 30 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ назначило Светлану Мельникову на должность директора Государственного историко-архитектурного заповедника «Херсонес Таврический». Мельникова работала директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом сообщается на сайте министерства культуры.

Иван Тарасенко Херсонес Таврический

Нового директора коллективу музея представил первый заместитель министра Владимир Аристархов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно об увольнении «по собственному желанию» бывшего директора Ларисы Седиковой с поста директора «Херсонеса».

В тот же день, 8 июня, произошла смена руководителя музея героической обороны освобождения Севастополя — на этот пост был назначен бывший замдиректора музея-панорамы «Сталинградская битва» Николай Мусиенко вместо Александра Рудометова. Рудометов также написал заявление об увольнении «по собственному желанию».

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1 августа было объявлено, что президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» и «Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

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