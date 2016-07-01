Краснодар, 1 июля, 2016, 07:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае две трети домов культуры в отдаленных населенных пунктах находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. К такому выводу пришли активисты регионального отделения ОНФ по результатам обследования творческих домов в кубанских селах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональных «фронтовиков» 1 июля, из 15 центров культурной жизни сельчан состояние 10-ти оставляет желать лучшего.

Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР Концерт в новом сельском клубе

«Мониторинг показал, что часть учреждений культуры края находится в плачевном состоянии и их ремонт уже не имеет смысла», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Александр Звягин.

По его словам, эти здания необходимо сносить и строить новые, по современным технологиям. Такое предложение «фронтовики» подали на рассмотрение заместителю министра культуры края.

Напомним, проблема нехватки финансирования домов культуры в отдаленных населенных пунктах Кубани была поднята представителем ОНФ в Краснодарском крае Татьяной Кухарь еще в январе на межрегиональном форуме в Ставрополе.

«Особенно остро стоят вопросы в Павловском районе, в станице Новопластуновская, где Дом культуры не ремонтируется более 50 лет и не отапливается. В Северском районе, в хуторе Пороно-Покровский Дом культуры уже десять лет фактически без крыши, так как ремонт был начат и заброшен», — рассказала Кухарь.

При этом, пока дома культуры в селах края разрушаются, на Кубани развивают библиотечное дело. Как заявила в своем отчете перед депутатами Законодательного собрания края региональный министр культуры Виктория Лапина, в регионе ведется постоянная работа, направленная на государственную поддержку библиотек, сохранение сети муниципальных общедоступных библиотек, поддержание комплектования библиотечных фондов, внедрение информационных технологий в работу библиотек.

«Сегодня наш край, пожалуй, единственный субъект Российской Федерации, где библиотечная сеть не уменьшается, а даже растет. Общая численность библиотек системы министерства культуры РФ составляет на Кубани 1047 единиц. За время действия «Закона о библиотечном деле», то есть с 1996 года, библиотечная сеть края увеличилась на 26 единиц», — доложила Виктория Лапина.

По ее словам, совокупный книжный фонд библиотек на начало года превысил 22,7 млн экземпляров, увеличившись за три года на 162 тыс. экземпляров. При этом, отметила министр, централизованное комплектование муниципальных библиотек за счет краевого бюджета по государственной программе «Развитие культуры» во всей стране сохранилось только в Краснодарском крае.

О востребованности библиотек у кубанцев говорит положительная динамика по основным показателям. Так, за год в среднем по краю один читатель посещает библиотеку 7,5 раза и прочитывает почти 22 книги. Каждый пятый житель Кубани — читатель библиотеки.

На капитальный ремонт муниципальных библиотек из бюджетов всех уровней за три года было выделено почти 46,9 млн рублей. Более 6 млн рублей из федерального бюджета израсходовано на информатизацию библиотечной деятельности. Однако и сегодня сохраняется ряд проблем, требующих решения. Так, капитальный ремонт необходим 62 библиотекам: двум государственным (краевым) и 60 муниципальным.