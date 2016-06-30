Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перестанет заниматься санацией российских банков. Об этом заявила 30 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Ранее сегодня она сообщила, что для оздоровления банковского сектора и очистки его от недобросовестных и слабых участников ЦБ готовит поправки в законодательство, которые будут представлены к осени. Также будут созданы фонд санации банков и специальная управляющая компания.

Предполагается, что фонд на 100% будет принадлежать Банку России. «Идея следующая: Центробанк учреждает этот фонд, стопроцентным акционером которого и является. А фонд уже может входить в капитал санируемых банков. Также Центробанк учреждает и управляющую компанию, во многом по аналогии с Российским фондом прямых инвестиций», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, минимальная капитализация фонда подлежит уточнению, но ЦБ готов ее обеспечить. Вероятно, фонд будут поэтапно докапитализировать по мере использования средств.

«Мы исходим из того, что темпы санации будут приблизительно такими, как в предыдущие годы: 28 решений принято за последние три года. Исходя из этого, будем определять величину капитала», — пояснила глава Банка России.

Она добавила, что АСВ продолжит вести только текущие проекты санации, которые оно уже контролирует. «Агентство будет сохранять свою роль по действующим проектам. По новым будет работать фонд», — сказала Набиуллина.