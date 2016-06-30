Стамбул, Турция, 30 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Число погибших от тройного теракта в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле выросло до 43, со ссылкой на турецких властей передает ABC News.

pixabay.com Стоп террор

Министерство иностранных дел Палестины сообщает, что от полученных ранений скончалась Сондос Шраим. 20-летняя девушка была родом из города Калькилия на Западном берегу реки Иордан. Она приехала в Стамбул с мужем и 3-летним сыном на Рамадан. Ее 28-летняя подруга Нисрин Мелхим также убита, в то время как ее муж Мелхим и 3-летняя дочь получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала, выступая в парламенте, отметил, что среди жертв стамбульских терактов — граждане 19 стран, не считая подорвавших себя боевиков. Из 238 раненных 94 остаются в больнице, уточнили в мэрии Стамбула.

Что касается самих террористов-смертников, то они, по информации турецких следователей, предположительно являлись выходцами из постсоветских стран. Один был гражданином Киргизии, второй — Узбекистана и третий — России (Дагестан), сообщал сегодня Spiegel со ссылкой на турецкие силы безопасности.