Киев, 30 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины продолжит конкурсный отбор менеджмента государственных компаний, несмотря на попытки блокирования этого процесса решениями судов, заявил сегодня, 29 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всех уволю!

«Правительство не будет мириться с любым неправомерным применением закона. И наша задача сегодня — продолжить конкурсный отбор на менеджмент тех компаний, которые являются государственными. Мы считаем, что и процесс приватизации, и перезагрузки управления государственных компаний является очень важным антикоррупционным шагом, который очень положительно повлияет на развитие национальной экономики», — заявил Гройсман во время Украинской энергетической конференции.

Также он заявил, что соответствующие решения судей не останутся без внимания правительства и последствий.

«Я как премьер-министр Украины направил в контрольные судебные органы обращения по каждому факту принятия такого решения, с фамилиями судей, и суды с просьбами разобраться с, на наш взгляд, неподобающим поведением судей. Сейчас эти производства находятся уже в Высшем совете юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей. Мы чтим и уважаем Закон и будем отстаивать права государства в применении всех законных методов, и будем делать это достаточно эффективно», — подчеркнул Гройсман.

В качестве госпредприятий с проблемами такого рода он назвал компании «Центрэнерго», и «Укрспирт» — «по которым ситуация сейчас уже разблокируется».