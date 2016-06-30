Набиуллина допустила дефляцию в связи с хорошим урожаем
Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В начале осени или даже в конце августа в российской экономике возможна дефляция в связи с хорошим урожаем. Такую вероятность допустила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая 30 июня на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в текущем году в России могут собрать 110 млн тонн зерна.
«Хороший урожай, дай бог, конечно, окажет понижающее воздействие на инфляцию. Мы учитывали риски, связанные с плохим урожаем, когда прогнозировали инфляцию в этом году, поступили консервативно. Поэтому для нас это будет приятная новость. Дефляция возможна, безусловно, в ранние осенние месяцы или в конце августа», — сказала Эльвира Набиуллина.
На данный момент Банк России не меняет прогноза относительно инфляции в 5−6% к концу декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании форума Набиуллина еще раз подчеркнула намерение Центробанка сократить уровень инфляции до 4% к концу 2017 года. Она признала, что такого низкого уровня в истории России еще не было, поэтому многие участники рынка относятся с недоверием к подобным заявлениям.
«Но для нас важно, чтобы рынок, экономический субъект доверял нашей политике. У нас никогда не было такой низкой инфляции, и многие считают, что это почти нереально. Но мы пытаемся показать, что прогнозы, которые мы делаем, приводят к результатам, о которых мы объявляем. Пока идем с той динамикой, какую прогнозируем», — подчеркнула глава ЦБ РФ.