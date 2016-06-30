Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В начале осени или даже в конце августа в российской экономике возможна дефляция в связи с хорошим урожаем. Такую вероятность допустила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая 30 июня на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

m.government.ru Урожай

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в текущем году в России могут собрать 110 млн тонн зерна.

«Хороший урожай, дай бог, конечно, окажет понижающее воздействие на инфляцию. Мы учитывали риски, связанные с плохим урожаем, когда прогнозировали инфляцию в этом году, поступили консервативно. Поэтому для нас это будет приятная новость. Дефляция возможна, безусловно, в ранние осенние месяцы или в конце августа», — сказала Эльвира Набиуллина.

На данный момент Банк России не меняет прогноза относительно инфляции в 5−6% к концу декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании форума Набиуллина еще раз подчеркнула намерение Центробанка сократить уровень инфляции до 4% к концу 2017 года. Она признала, что такого низкого уровня в истории России еще не было, поэтому многие участники рынка относятся с недоверием к подобным заявлениям.

«Но для нас важно, чтобы рынок, экономический субъект доверял нашей политике. У нас никогда не было такой низкой инфляции, и многие считают, что это почти нереально. Но мы пытаемся показать, что прогнозы, которые мы делаем, приводят к результатам, о которых мы объявляем. Пока идем с той динамикой, какую прогнозируем», — подчеркнула глава ЦБ РФ.