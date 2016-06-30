Екатеринбург, 30 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Все заявленные на летние Паралимпийские игры свердловские спортсмены имеют шансы на попадание в сборную России. Об этом сообщил директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Андрей Чекунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Darren Glanville Паралимпийский воллейбол

«У нас есть все шансы, что все 23 человека которые были заявлены, и являются кандидатами, будут участвовать в Паралимпийских играх. Впервые сборная Свердловской области представлена на этих Паралимпийских играх спортсменами спорта-ЛИН — лиц с интеллектуальными нарушениями», — заявил директор центра подготовки.

Он отметил, что на предстоящих следом за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Паралимпийских играх российские спортсмены будут представлены во всех видах спорта. На состязания отправятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха, а также лица с нарушением интеллекта.

«У нас есть очень хорошие шансы привести медали из Рио-де-Жанейро, потому что спортсмен, который поедет туда действующий уже в этот год трёхкратный чемпион мира. Сборы проходят в полном объёме. Точно также как и на местах, так и на выезде. Как говорится, идёт уже шлифовка, потому что Параолимпийские игры хоть и менее масштабные, чем Олимпийские, но по накалу страстей и по тем эмоциям, которые люди переживают, они может даже иногда, и перехлёстывают. Потому что мотивация у людей очень высокая и очень большая», — считает Андрей Чекунов.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт уточнил, что российская мужская команда по волейболу на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро будет представлена только спортсменами из Свердловской области. Также он отметил, что в женской волейбольной сборной впервые примет участие свердловчанка.

«Правительство Свердловской области приняло все необходимые и достаточные меры по финансовому и материальному обеспечению спортсменов. Это связано и с зарплатами, это связано и со сборами, это связано и с колясками, это связано и со спортивным инвентарём», — подытожил Леонид Рапопорт.