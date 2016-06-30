Москва, 30 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Всероссийский проект Большого фестиваля мультфильмов «Мультфильмы по выходным» продолжает демонстрировать российскому зрителю лучшие отечественные мультфильмы XXI века. Сегодня в кинотеатрах сети «Каро» транслируются «Непослушные истории» — мультфильмы о всевозможных шалостях, озорствах и проказах.

Цитата из мф «Жихарка». реж Олег Ужинов. 2007. Россия

«Непослушные истории — это мультфильмы про взаимоотношения ребёнка с правилами, с родителями, с ограничениями. Сейчас это очень актуальная во всём мире тема: есть одна стратегия, что ребёнку всё нужно разрешать, есть другая, что нужно всё запрещать, поэтому у сборника есть и взрослый интерес — посмотреть разные варианты ситуаций с непослушными детьми, с озорными детьми, с детьми-фантазёрами…», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко.

В мультсборник «Непослушные истории» вошли знаменитая «Жихарка» Олега Ужинова, «Поросёнок: няня» и «Непослушный медвежонок» Натальи Березовой, «Козья хатка» Марины Карповой, сюжет из 39 выпуска «Веселой карусели» «Почему исчезли динозавры» Руслана Синкевича и другие мультфильмы.

«Мультфильмы по выходным» «Большой фестиваль мультфильмов» запустил в год своего 10-летия. Мария Терещенко рассказала о задумке и будущем проекта:

«Большой фестиваль мультфильмов во многом ставит перед собой пропагандистские задачи, мы стараемся штучно показывать фестивальную анимацию — не индустриальные проекты, а именно те работы, которые делаются с заботой и чаянием. И мы очень давно хотели расширить свою деятельность, включив в неё регулярные показы в кинотеатрах и на других площадках, чтобы зрители видели лучшие образцы того, что сегодня создаётся в стенах киностудий. И сейчас так хорошо сложилось — во-первых, у нас юбилейный год, который располагает к тому, чтобы сделать что-то особенное, и к тому же, наладился контакт с сетью «Каро», поэтому и итоге получился такой совместный и многообещающий, на мой взгляд, проект».

Карусель, карусель начинает рассказ

Первым сборником, который вышел в прокат 19 мая, стали «Королевские истории», куда вошли мультфильмы, посвященные важным особам, королям и королевам, принцам и принцессам, царям и царицам. Далее в планах — сборник про инопланетян и путешествия во времени «Фантастические истории», мультфильмы о животных «Истории про зубы, хвосты и уши» и многое другое.

«Для детей существует набор тем, которые им интересны по умолчанию: все девочки любят принцесс, а мальчики роботов и какие-то фантастические истории, все дети любят истории о животных, и так далее. У меня самой есть ребёнок, я вижу, что интересно ему… Поэтому было придумано решение, что мы делаем вот такие универсальные тематические сборники. Хотя наверное нельзя назвать их строго тематическими, правильнее будет сказать жанровые, потому что тематика здесь не жесткая, и возможны различные вариации», — комментирует Мария Терещенко.

Цитата из мф «Моя мама — самолёт». реж Юлия Аронова. 2012. Россия

Программный директор БФМ рассказала о предстоящем сборнике «Фантастические истории», который выйдет в прокат 17 июля:

«Фантастические истории» стали для нас одной из самых сложных тем. Дети очень любят фантастику, с другой стороны, в России не много фантастических мультфильмов, особенно среди авторской анимации. Мы решили включить в программу ряд проектов, которые представляют большой интерес, но пока не раскручены, некоторые из них стартовали совсем недавно. Например, «Защитники» — сериал про маленьких супергероев для мальчиков от 6 лет. Далее, есть не совсем новый, но очень интересный проект «Тайны Сухаревой башни» — эмоционально-ориентированное фэнтези, где есть попытки играть с русской историей, магическими фигурами… Есть и отдельные мультфильмы, например, две студенческие работы — фэнтези о таинственном мире и научно-фантастический мультфильм про знакомство ребёнка с инопланетным существом».

Цитата из мф«Непослушный медвежонок». реж Наталья Березовая. 2006. Россия

Сегодня сборники отечественной короткометражной анимации «Мультфильмы по выходным» можно увидеть в киносети «Каро» в Москве, Реутове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте. В ближайших планах проекта — создание новых программ: про животных, морского сборника, выпуск к зиме программы зимних новогодних историй.

«В целом, проект получился очень гибким, мы смотрим на реакцию зрителей и, возможно, что-то будем корректировать в зависимости от фидбека», — добавила Мария Терещенко.