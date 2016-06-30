Варшава, 30 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда провел различия значения ЕС для Польши и Великобритании, чье население 23 июня проголосовало за выход из союза, передает Daily Mail.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Ты улетишь, а я всё равно останусь!

В отличие от Лондона, четыре десятилетия являющегося членом блока, для находящейся в нем с 2004 года Варшавы фонды ЕС стали возможностью для своей модернизации, отметил Дуда.

В интервью польскому информагентству он заявил: «Мы ощущаем реальные преимущества. Для нас союз означает свободу, стать богаче, получение дотацией».

Президент Польши таким образом прокомментировал соцопрос, в котором 81 процент поляков высказались за сохранение членства в Европейском союзе.