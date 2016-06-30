Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Центробанк России пока не фиксирует существенного влияния на макроэкономические индикаторы возможного восстановления торговых отношений России и Турции. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Пока мы не видим большого влияния на курс, не считаем, что это окажет влияние или приведет к повышению волатильности курса. Иные последствия надо будет еще рассмотреть, это очень недавние намерения (о восстановлении отношений с Турцией — прим.ред.)», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что Центробанк также намерен просчитать последствия возможной отмены эмбарго на импорт турецких товаров.

Напомним, 29 июня президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

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