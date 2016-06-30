Афины , 30 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль полагает, что ввиду сильной поддержки Евросоюзу на референдуме в Великобритании она в отдаленной перспективе может вернуться в блок, передает Associated Press.

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Во время своего визита в Грецию Габриэль заявил: «Нет сомнений в том, что молодые люди оказались мудрее и умнее политического руководства в Великобритании … Я надеюсь, что, когда придет их черед взять на себя власть и ответственность в Великобритании, тогда может быть возврат».

Напомним, за выход из Евросоюза на референдуме 23 июня проголосовали 52 процента британцев.

Габриэль уверен, что уход Соединенного королевства не ослабит глобального значения ЕС: «Европа не будет разрушена, потому что Британия уходит»

«Мы, европейцы должны понять, что мы должны больше помогать друг другу», — добавил немецкий министр экономики.