Бишкек, 30 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии в ходе пленарного заседания сегодня, 30

Pictures of Money Страховка ОСАГО

июня, рассмотрели проект закона о продлении сроков действия положения

об обязательном страховании автогражданской ответственности, пишет

газета «Вечерний Бишкек».

В соответствии с представленным документом предлагалось сделать обязательным страхование автотранспорта, начиная с 7 февраля 2019 года, а до тех пор сделать эту процедуру сугубо добровольной и не взимать штрафы за отсутствие страхового полиса.

Как сообщило информационное агентство «K-news», большинством голосов киргизские парламентарии одобрили данную инициативу сразу в трех чтениях. В поддержку законопроекта проголосовали 107 из 120 депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что закон об ОСАГО в Киргизии должен был

вступить в силу 7 февраля 2016 года, но из-за резко негативной реакции граждан введение принудительного автострахования заставило власти страны задуматься о

переносе сроков его внедрения на январь 2018 года, а парламент — на февраль 2019 года.