Симферополь, 30 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Крыму суд вынес приговор убийце актёра Андрея Войновского и ещё двух человек 54-летнему жителю города Москвы Юрию Грищуку. Суд признал подсудимого виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и приговорил к пожизненному заключению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крымском Следкоме.

Цитата из т/ф «Кортик». Реж. Николай Калинин. 1973. СССР Андрей Войновский (справа)

«Следствием и судом установлено, что 18 августа 2015 года в одном из домов пгт. Партенит после распития спиртных напитков Грищук на почве личных неприязненных отношений совершил убийство троих своих товарищей, среди которых был писатель и актер советского кино», — сообщили в Следственном комитете.

Также в ведомстве отметили, что в ходе расследования уголовного дела мужчина отрицал свою вину, выдвигал различные версии получения потерпевшими телесных повреждений. «Следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая его причастность к совершению преступления: допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено более 20 трудоемких судебных экспертиз», — рассказали в Следкоме.

Андрей Войновский известен по ролям в советских фильмах «Кортик», «Чудак из пятого «Б», «Чиполлино», «Собака Баскервилей».