Оренбург, 30 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. На территории Оренбуржья в Оренбургском районе в связи с превышением пороговой численности личинок саранчовых 30 июня введен режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Аномальные погодные условия повлекли интенсивное отрождение особо опасных вредителей и поражение ими сельскохозяйственных растений, на территориях всех сельских поселений Оренбургского района. Поэтому местная администрация издала Постановление о введении спецрежима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаил Маслов заявил о персональной ответственности глав территориальных сельхозуправлений за результаты борьбы с саранчой: «Главными координаторами, несущими персональную ответственность за работу в этом направлении, являются руководители. Они должны работать на опережение, в режиме реального времени знать, где очаги распространения саранчовых вредителей, какова площадь их заселения, сделать акцент при обследовании труднодоступных и заброшенных мест».

Напомним, что еще весной специалисты давали неблагоприятный прогноз по саранчовым на территории области. На конец июня обследование по личинкам вредителей проведено на площади 211,1 тыс. га. На заселенной площади 86,7 тыс. га средняя численность личинок составила 4,1 экз. на кв. м. Максимальная численность — 40 экз. на кв. м выявлена в Асекеевском районе на площади 150 га (азиатская саранча).