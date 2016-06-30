Тирасполь, 30 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья заслушал отчет о деятельности правительства ПМР в 2015 году и дал работе Кабмина неудовлетворительную оценку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в самом правительстве заявили, что парламент «не должен давать оценку другой ветви власти», а президент Евгений Шевчук расценил это как «неофициально начавшуюся предвыборную кампанию» по выборам президента, которые намечены на декабрь 2016 года.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

В своем выступлении в парламенте премьер-министр Павел Прокудин обратил внимание, что работа правительства проводилась в «сложных внешнеполитических и экономических условиях». «В первую очередь это политическое международное непризнание и политика ограничений соседних государств Украины и Республики Молдова, которая прослеживалась на протяжении всего времени существования нашей республики, но с 2014 года данные ограничения стали носить ярко выраженный, системный характер. Во-вторых, экономическая ситуация, складывающаяся в странах — основных торговых партнерах нашей республики, которая привела к потере рынков сбыта, снижению ценовой конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и существенным потерям от курсовых разниц вследствие падения курса рубля Российской Федерации, гривны Украины, лея Республики Молдова и евро. В-третьих — это нестабильность глобальных мировых рынков. Примерами тому служат процессы, происходящие на рынках металлов, и энергетики», — сказал он.

Премьер также обратил внимание на то, что в экономике Приднестровья есть «структурные проблемы, которые обострились в кризисный период», а «подавляющая часть предприятий использует устаревшие промышленные технологии, оборудование, что сказывается на производительности труда, уровень которой в промышленности Приднестровья в три раза ниже общемировых показателей».

По его словам, в этих условиях власти ПМР в 2015 году «принимали непростые, а порой непопулярные решения, но все они были направлены на то, чтобы наши граждане как можно меньше ощутили на себе кризисные явления, происходящие как внутри республики, так и за ее пределами». «В Приднестровье в целом поддержана социально-экономическая стабильность. 2015 год завершен в условиях выплаты задолженности по пенсиям. Была сохранена устойчивая ситуация в валютной сфере, не допущена девальвация национальной валюты, что непосредственным образом сказалось на уровне жизни, в первую очередь, социально уязвимых групп граждан, который не уступал уровню сопредельных государств. Нам удалось не только сдержать рост, но и снизить на 7% тарифы на услуги естественных монополий для социальной категории населения», — отметил он.

Оценивая работу Кабмина, парламентарии обратили внимание, что действующий глава правительства работает в этой должности всего полгода, и «вряд ли он готов отвечать за действия предшественников». Вместе с тем депутаты указали на «преемственность» работы правительственных чиновников и практически единогласно выставили правительству оценку «неуд».

Депутат Александр Коршунов указал, что падение по итогам 2015 года ВВП упал на 20,2%, а показатель ВВП на душу населения ($1744) стал соответствовать уровню «таких государств, как Никарагуа, Джибути». Он также указал на падение производства, снижение инвестиционной привлекательности, ухудшение деловой среды, безработицу, отток населения, уменьшение его покупательной способности, а также значительный рост уровня теневой экономики, «серых схем» увода бюджетных средств. «Такой объем теневой экономики немыслим без участия в этом высших должностных лиц республики», — считает парламентарий.

«ВВП уменьшился на 20,2%. Товарный выпуск промышленных предприятий снизился на 15,4%. Экспорт сократился на 14,6%. Импорт упал на 30,4%. В минусе объем продаж и инвестиций в основной капитал, а также поступления в бюджет и налоговые платежи. За прошлый год количество занятых в приднестровской экономике уменьшилось почти на 6000 человек. Вот это результат работы правительства в цифрах», — отметил в свою очередь депутат Виктор Гузун.

Он также отметил удержание правительством 30% пенсий и зарплат бюджетников, что повлекло по цепочке — падение потребительского спроса, сокращение продаж, уменьшение объема ввозимых товаров, снижение налоговых сборов. Фатальным, по словам Гузуна, стало увеличении ввозных пошлин, в результате которого развился «продуктовый туризм» приднестровцев на Украину и в Молдавию.

Депутат Андрей Сафонов отметил, что посредством фирм-посредников, созданных при госпредприятиях, за рубеж выводились десятки, а то и сотни миллионов долларов. Урезание зарплат и пенсий, по его словам, стало единственным таким прецедентом в СНГ за последние годы». Сафонов также назвал некомпетентной работу руководства МИД ПМР.

Парламентарий Олег Василатий обратил внимание на снижение числа рабочих мест, фонда заработной платы, средней номинальной заработной платы и налоговых поступлений. «Очевидно, в нашей республике острейший экономический кризис, который уже перерастает в социально-политический. Выход из него для приднестровского общества является очень важной задачей», — отметил он.

По словам Василатия, проводимая политика наносит непоправимый ущерб экономической безопасности республики: «В результате этой политики сокращаются производственные возможности приднестровского общества. Трудовая миграция охватывает уже не менее ¾ молодежи, объем инвестиций сократился в 2015 году на 15,2%, а по активной части основных средств — на 26,1%… Такая внутренняя политика Приднестровью не нужна».

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление, в котором работе правительства вынесена неудовлетворительная оценка. «Правительство за работу в прошлом году получило «неуд», — отметил спикер Вадим Красносельский. — Это заслуженная оценка деятельности высшего исполнительного органа власти хотя бы по той причине, что в прошлом году бюджетникам и пенсионерам не доплачивали 30% зарплат и пенсий. Это общеизвестный факт, который создал в обществе социальную напряженность, мы были на пороге социального взрыва. Последствия этого ощущаются и поныне».

«Что характерно, ситуация с невыплатами зарплат и пенсии в прошлом году фактически повторяется, но уже в отношении недостатка валюты. В прошлом году приднестровцам говорили, что нет денег на выплаты в полном размере пенсий и зарплат, но в декабре задолженность пенсионерам выплатили, сегодня говорят, что в государстве нет валюты. В прошлом году сжималась пружина в отношении невыплат в полном объеме пенсий и зарплат, в текущем — валютная. И когда депутаты посредством своего контрольного органа Счетной палаты пытаются прояснить ситуацию на валютном рынке, выяснить причины кризиса, ее сотрудников не допускают для проверки Приднестровского республиканского банка, государственного банка. Не повторяем ли мы прошлых ошибок? Наша общая задача не допустить развития событий в экономике и социальной сфере по негативному сценарию», — заключил Красносельский.

В свою очередь премьер Прокудин, комментируя позицию депутатов, заявил, что «одна ветвь власти не должна давать оценку другой ветви власти». «Дать совет, обсудить в рабочем порядке, поправить в чем-то — это абсолютно нормальный способ взаимодействия, но кто дал право парламентариям оценивать нас. В конце концов, кто ничего не делает, тот не ошибается. В своем выступлении по целому ряду направлений я отметил определенные проблемные моменты, требующие дополнительных усилий со стороны исполнительной власти. Причины этих недоработок могут быть разными: где-то недофинансирование, где-то и управленческие ошибки, безусловно. Но так взять и перечеркнуть год работы правительства…» — сказал он.

«О каком росте экономики Приднестровья мы можем говорить, когда в Российской Федерации товарооборот просел в 2015 году на 30%? Обвиняют нас в том, что сократилась выработка сельхозпродукции. Так это произошло из-за того, что склады ею забиты с прошлого года, поскольку произошла утеря рынка сбыта. Определенные моменты были необъективно расценены отдельными депутатами», — отметил премьер.

«Многие граждане не делают различий между ветвями власти. Правительство, как и Верховный совет, для них — это чиновники, сидящие наверху и всем управляющие. Проблема неполного финансирования заработных плат и пенсий — это не только результат деятельности прошлого состава правительства, но и предыдущего состава парламента, который бездействовал, не подсказал вовремя, не выдвинул своих предложений, а выступил сторонним наблюдателем. Сегодня порядка 40% состава депутатского корпуса остались прежними, а значит, эта оценка выставлена им в том числе», — добавил он.

В пресс-службе президент ПМР Евгения Шевчука заявили, что глава государства находится в Москве, однако проинформирован о ходе и результатах заседания ВС. «Предварительно президент оценивает сегодняшнюю неудовлетворительную оценку Верховным советом деятельности правительства как неофициально начавшуюся предвыборную кампанию 2016 года, в ходе которой озвучиваются необъективные аргументы. На протяжении 2015 года Приднестровье являлось единственной страной в СНГ, которая не девальвировала национальную валюту и реализовала ряд масштабных проектов в области образования и здравоохранения. И это является непременной заслугой правительства», — заявила пресс-секретарь президента Людмила Сырбу

«Объективности ради, должна быть дана комплексная оценка деятельности органов госвласти. По завершении визита в Российскую Федерацию президент планирует заслушать руководителей органов государственной власти в целях формирования объективной оценки результатов их деятельности», — добавила Сырбу.