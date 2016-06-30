Севастополь, 30 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Правительство Севастополя сократило уставный фонд госпредприятия «Севастопольский морской порт». Соответствующее решение принято 30 июня на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

По итогам финансового года стоимость чистых активов ГУП «Севастопольский морской порт» уменьшилась с почти 1 млрд рублей до 530 млн рублей. Согласно требованиям федерального закона «О государственных и муниципальных предприятиях», в таком случае собственник предприятия обязан уменьшить размер уставного фонда.

«Уменьшение активов связано с передачей объектов недвижимости Ростехнологиям и списанием плавсредств», — отметил заместитель директора департамента экономики Александр Давидов.

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