Красногорск, 30 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. На 23 миллиарда рублей будут увеличены расходы Московской области в 2016 году. Соответствующий закон в трех чтениях приняли в четверг депутаты Мособлдумы. Изменится и доходная часть главного финансового документа области — ее увеличили на 6,3 миллиарда рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По словам министра финансов Подмосковья Антона Котякова, расходы бюджета Подмосковья будут сформированы из двух источников: из безвозмездных поступлений и собственных источников расходной части документа.

«Расходная часть увеличивается более чем на 23 миллиарда рублей за счет в основном тех остатков, которые были сформированы по безвозмездным поступлениям на 1 января 2016 года. При этом расходы за счет собственных источников расходной части бюджета увеличились на 3,5 миллиарда рублей», — пояснил Котяков.

Доходы бюджета также будут изменены — их сумма увеличена на 6,3 миллиарда рублей за счет увеличения акцизов на нефтепродукты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году расходная часть бюджета области составила 392,7 миллиарда рублей при плане в 446,8 миллиарда рублей. При этом доходная часть была исполнена в размере 393,1 миллиардов рублей. Бюджет прошлого года вышел с профицитом в 400 миллионов рублей.