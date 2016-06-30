Калуга, 30 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Калуги. Он подозревается в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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Как сообщил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СКР по Калужской области Виталий Гудзь, по версии следствия, с апреля по декабрь 2015 года, находясь в разных местах Калуги, мужчина совершил четыре нападения на жительниц города. При нападениях, угрожая применением ножа, он совершал в отношении женщин насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Также, подозреваемый в августе 2015 и июне 2016 года совершил аналогичные преступления на территории Козельского и Перемышльского районов Калужской области.

Расследование указанных преступлений составляло определённую сложность, так как нападения на женщин подозреваемый совершал в безлюдных лесистых местах. Однако в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие серии преступлений, удалось добыть доказательства причастности подозреваемого к совершённым преступлениям.

В частности следователями-криминалистами регионального следственного управления был проведён обход детских оздоровительных лагерей, расположенных в непосредственной близости от места преступления, совершённого в июне текущего года. В результате следователями установлены свидетели, со слов которых стало ясно, что злоумышленник может перемещаться на мотоцикле иностранного производства красного цвета. При отработке владельцев мотоциклов определённой марки и цвета в поле зрения правоохранительных органов попал калужанин 1974 года рождения, который ранее был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности.

С целью проверки гражданина на причастность к совершению изнасилований у него были получены генетические образцы и направлены для проведения необходимого исследования. В результате проведенного исследования установлено совпадение представленных образцов с биологическими следами преступника, совершившего вышеуказанные преступления.

27 июня 2016 года по подозрению в причастности к совершению серии преступлений против половой неприкосновенности личности житель Калуги был задержан. На допросе, под давлением неопровержимых доказательств, задержанный признался в совершении инкриминируемых ему преступлений. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор дополнительных доказательств по делу. Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Калужской области. Расследование уголовного дела продолжается.