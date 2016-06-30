Братислава, 30 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Европейский союз не планирует открывать новую главу переговоров с Турцией о ее вступлении после того, как стороны приступили к обсуждению финансов и бюджета. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака передает ABC News.

tashtiot.co.il Флаг Турции

Лайчак поведал журналистам в Братиславе, что «нет никакой перспективы для дальнейших глав». Напомним, все претендующие на членство в ЕС страны должны завершить имплементацию критериев в 35 областях политики.

Глава МИД Словакии, которая 1 июля перенимает председательство в ЕС, заявил, что на данный момент ЕС и Турция «имеют расхождения по тому, какие главы открыть».

Переговоры Брюсселя с Анкарой по бюджетным вопросам официально стартовали ранее 30 июня.