Москва, 30 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с российскими послами в Москве заявил, что Россия хочет видеть в Украине предсказуемого партнера и доброго соседа. Слова Путина передает сегодня, 30 июня, телеканал НТВ.

Valdemar Fishmen Украинский флаг

«Мы хотим видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнера, живущего в мире в первую очередь с самим собой», — сказал Путин. Он подчеркнул, что для этого Киев должен прийти к пониманию неизбежности прямого диалога с Донбассом.

Затягивание украинского кризиса Путин считает недопустимым. Также совершенно недопустимо обвинять в этом кризисе кого бы то ни было, включая Российскую Федерацию. «Это приведет к ухудшению и без того нездоровой ситуации на европейском континенте», — заявил Путин.

Также российский лидер обвинил некоторых партнеров России во вмешательстве во внутренние дела других стран. С помощью этого партнеры пытаются сохранить монополию на геополитическое доминирование, считает Путин.

«При этом задействуется веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивание лбами конкурентов, так и усовершенствованные экономические, политические, финансовые, а сегодня уже и информационные рычаги», — отметил президент России.

Он пояснил, что имеется виду вмешательство во внутренние дела других стран, провоцирование региональных конфликтов, экспорт цветных революций. При этом некоторые российские партнеры берут в пособники для такой деятельности террористов, фундаменталистов и крайне правых фундаменталистов, а подчас и откровенных неофашистов, отметил Путин.

«Прямые свидетельства пагубности такой политики мы видим вблизи наших границ. Два года назад череду региональных горячих точек пополнила, к огромному нашему сожалению, и Украина», — констатировал российский президент.