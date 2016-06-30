Калуга, 30 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум.



Фото Агентства регионального развития Калужской области

Предварительная договоренность о строительстве нового предприятия по производству лекарственных средств на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» была 30 июня достигнута в рамках соглашения о намерениях между правительством Калужской области и компанией «Мир-Фарм. Под соответствующим документом поставили подписи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор ООО «Мир-Фарм» Искандар Исмагилов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, инвестиции в реализацию проекта — около 450 млн рублей. Будет создано до 170 рабочих мест. Объем производства — 500 млн таблеток и 100 млн капсул в год. Компанией был выбран участок ОЭЗ «Калуга», расположенный в Боровском районе на границе с Подмосковьем.

В Калужской области будут производиться препараты разного профиля, в том числе, для центральной нервной системы, мозгового кровообращения, кардиологической системы. И особое внимание будет уделено разработке и производству акушерско-гинекологических препаратов. Предприятие предусматривает полный цикл производства, что позволяет разрабатывать технологии выпуска новых препаратов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован через 3 года.

Группа компаний «Мир-Фарм» (ООО «Мир-Фарм» и ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания») начала свою деятельность в 2001

году на территории экспериментального сектора Медицинского радиологического научного центра Российской академии наук в Обнинске. На сегодняшний день группа компаний «Мир-Фарм» специализируется на производстве фармацевтических (химических) субстанций и готовых лекарственных форм, используемых преимущественно в таких направлениях медицины, как гинекология, неврология, кардиология, трансплантология, хирургия, анестезиология-реанимация. С начала своего создания группа компаний «Мир-Фарм» успешно реализует программу импортозамещения, которая позволяет заменить импортные дорогостоящие лекарственные средства на доступные по цене, но не уступающие в качестве отечественные аналоги.

В 2015 году компанией были введены в обращение 3 импортозамещающих дженерика из субстанций производства ЗАО «ОХФК». В том числе, первый в мире дженерик препарата Прукалоприд. В 2016 году планируется регистрация 8 новых препаратов. В их числе очень востребованные импортозамещающие гинекологические препараты «Атозибан» и «Карбетоцин», которые должны стать первыми в России дженериками оригинальных препаратов. Всего в настоящее время в разработке и регистрации находятся около 30 новых лекарственных средств (в том числе 8 оригинальных), которые ориентированы на лечение заболеваний в гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, реаниматологии, неврологии, онкологии. Достижения группы компаний «Мир-Фарм» в области инноваций подтверждены вхождением в течение 4-х лет в число лауреатов рейтинга высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины создан в 2012 году. В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации ему присвоен статус инновационного территориального кластера. Фармкластер объединяет 62 участника. В 2015 году в нём начали работу сразу три крупных фармзавода — Novo Nordisk, «НиармедикПлюс», «АстраЗенека».

Исследования и научные разработки ведут 3 государственных научных центра и медицинские факультеты распложенных в калужском регионе университетов. В прошлом году численность работников организаций — участников кластера достигла 8 тыс. человек, из них сотрудников фармацевтических предприятий — 3826 человек. Объем отгруженной организациями — участниками кластера продукции составил 19 млрд. рублей.

На фармацевтических предприятиях кластера выпускает¬ся более 109 наименований лекарственных средств, в стадии ре¬гистрации находятся около 20, а в перспективном освоении еще несколько десятков. Малыми и средними предприятиями реализуется 31 инновационный про¬ект по разработке и выводу на рынок новых фармацевтических препаратов, 3 из них (высокой степени коммерциализации) — по программе импортозамещения. Общие затраты организаций — участников кластера на ин¬новационные разработки увеличились за последние годы на 20%.

По итогам экспертизы проведенной в 2015 году Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA) среди 750 кластеров, только 5 российских кластеров получили бронзовый сертификат Cluster Excellence, среди них — калужский фармкластер удостоен высшего рейтинга в группе Health and medical science. Оценка деятельности проводилась в сравнении с 19 ведущими европейскими кластерами соответствующего профиля.