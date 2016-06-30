Бишкек, 30 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



Киргизы. Начало XX века

Можно ли с помощью графы «национальность» сохранить киргизский этнос? Как победить проституцию? Нужно ли вообще бороться с «продажной любовью» или ее надо легализовать? — эти вопросы волновали киргизские СМИ на прошлой неделе

Паспортные войны

Продолжается активное обсуждение киргизстанскими масс-медиа инициативы Государственной регистрационной службы Киргизии. Последняя предложила исключить графу «Национальность» из визуальной части новых общегражданских паспортов и перенести ее на специальном электронном чипе, содержащемся в этом документе.

Общественность и СМИ разделились на два лагеря: тех, кто считает «пятую графу» пережитком прошлого, уверенных, что на смену должно прийти общее для всех киргизстанцев понятие «гражданин Киргизской Республики», а также «национал-патриотов» считающих, что изъятие данного пункта из паспорта может привести к исчезновению киргизов как нации.

В дискуссию с азартом включились разного рода политики и общественные деятели — тема патриотизма остается удобным поводом напомнить электорату про себя, набирая политические очки.

Газета «Жаны Агым» привела мнение активиста Мавляна Аскарбекова о том, что Генеральная прокуратура должна принять меры в отношении «людей прозападных взглядов, которые заняты продвижением вперед непонятного статуса «киргизстанец» и «проводят политику атаки на национальные интересы, национальную безопасность, уничтожения киргизского народа, киргизской нации».

«В мире больше нет другого места и государства, где живет киргизская нация, где в паспорте отмечается киргизская национальность. Мы единственный киргизский народ, единственное киргизское государство. Если в этом паспорте как основном документе государства убрать киргизскую национальность, тогда мы говорим миру об отсутствии нас как киргизской нации. … Если мы сегодня уберем из паспорта национальность киргиз, то уже через 5 лет на мировой арене, в том же ООН это станет фактом, подтверждающим отсутствие такого народа как киргизы», — считает Аскарбеков.

Схожую точку зрения озвучила и газета «Багыт.kg», отметившая, что «неправы те, кто считает, что в паспорте нужно указывать «киргизстанец», а не «киргиз»:

«У нас немногочисленный, но древний народ, нам следует указывать слово «киргиз» везде, где можно. Недавно назвавший себя доктором исторических наук заявил следующее: «Не нужно писать «киргиз». Пока есть «Манас», пока есть Чингиз (Чингиз Айтматов, всемирно известный киргизский писатель — Прим. ИА REGNUM), киргизы не будут забыты, они будут жить». Сомнительная докторская степень… Вместо этого ему следовало бы заявить: «Пока есть киргизы, не будут забыты «Манас» и Чингиз!». Пускай народы мира не знают о «Манасе» или Чингизе, но о киргизах они знать должны!».

Газета Asia news опубликовала статью доктора юридических наук Бекбосуна Борубашова, в которой он высказался против исключения «пятой графы», но, в то же время отметил, что «этот вопрос нужно вынести на общенародное обсуждение, решить его путем референдума».

«Наши предки не допускали кровосмешения со словами: «Пускай наш род будет чистым», поэтому у нас принято знать предков до 7-го колена. Чтобы сохранить в людях высокие человеческие качества, у нас не бросали на произвол судьбы сирот или стариков, не держали людей в рабстве. У нас создали открытое общество, поэтому народ тянулся к знаниям, чтобы породниться и подружиться с другими народами, предки были гостеприимны. Если мы забудем все это великое наследие, если не будем называть себя киргизами, то каким будет наше будущее?», — подчеркнул он

Газета «Кыргыз Туусу» в свою очередь отметила, что в данном случае «речь идет не о том, чтоб быть представителем нации, или родиться по происхождению киргизом, а речь о праведной честной службе нации, способности доказать, что являешься истинным киргизом».

«У нас кочевряжатся, как будто станут киргизами, если в паспорте записать «киргиз». Если бы речь шла только об этой записи. Сегодня каждый второй служит арабам, не жалея себя. А сколько молодцев служат, не жалея себя, туркам. Сколько киргизских девушек, не желая выходить замуж за киргизов, ушло, держась за китайцев. О других примерах не будем даже упоминать. И почему при подходе к паспорту мы бьемся, говоря «надо в паспорте написать «киргиз»?», — пишет киргизскоязычное издание.

Проправительственное издание Focus. kg приводит слова доктора исторических наук Тынчтыкбека Чоротегина о том, что «акцент в паспорте на национальную принадлежность противоречит единству нации», поскольку «киргизский паспорт автоматически означает, что обладатель является гражданином Киргизии».

«Этого не смогут понять только недалекие, ограниченные люди, не понимающие ценности суверенного государства. Что касается малых этносов страны, то их представители могут указывать в правительственном статистическом информационном банке себя как немца, уйгура, дунганина, русского, корейца, украинца, татарина, еврея, узбека, казаха, каракалпакапа и так далее. Они должны ощущать свою национальную принадлежность и тоже знать свой язык, но для внешнего мира мы все — киргизы, граждане Киргизии», — считает профессор.

Газета «Слово Кыргызстана», описывая бурлящее в СМИ и соцсетях противостояние, высказала мнение, что «данная проблема не стоит и выеденного яйца». Правительственное издание отметило, что творящийся в обществе раздрай напрасен, поскольку власти еще не приняли окончательного решения по данному вопросу и советуются с народом.

«Кто-то опять пытается нами манипулировать, усмотрев в, по сути, рядовом событии — новом виде паспорта — какие-то «подводные камни», «двойное дно», «ущемление интересов» и «попытку унижения». … Если от ее наличия в паспорте зависит твой уровень патриотизма и любви к Родине, то ты плохой гражданин. Помнится, Бернард Шоу в свое время заметил: «Здоровая нация так же не замечает свою национальность, как здоровый человек — позвоночник». История с инициативой ГРС показала, что у нас, увы, еще немало тяжелобольных людей…», — подытожило «Слово Кыргызстана».

Облико морале

Особое внимание СМИ на прошлой неделе привлекли рейды милиции под кодовым названием «Бабочка». Несколько ночей подряд сотрудники правоохранительных органов Бишкека героически боролись с проституцией.

Бурная активность объяснялась просто — недавно назначенный на пост начальника столичной милиции Самат Курманкулов пообещал журналистам, что за неделю очистит Бишкек от представительниц коммерческого секса.

По данным «Вечернего Бишкека», выбор цели и.о. главы ГУВД объяснил так: «К нам поступают жалобы от горожан — люди просят убрать проституток с улиц, и мы этого добьемся, чтобы жители и гости столицы могли, не краснея перед детьми, гулять по городу».

По словам сотрудницы пресс-службы МВД Миры Абдылдаевой, процитированным сайтом Kloop. kg, борьба выглядела так: «[Сотрудники милиции] ходят по саунам, квартирам. Определяют, проститутка или нет по объявлениям, но ещё по многим причинам. Сотрудники уголовного розыска уже наработанные, у них уже есть практика, они все знают и могут вычислить, кто есть кто. Потом привозят их в милицейские участки, открывают на них картотеку по административному, и закрывают их на трое суток или административный штраф предоставляют».

Практически все СМИ сошлись во мнении, что такими методами победить проституцию не удастся. Опрошенные информагентством 24. kg граждане вообще усомнились в необходимости подобной борьбы:

Таксист Адыл сообщил редакции: «Даже, если у нас в стране появится суперкоп, он не сможет запретить проституцию. Для этого нужны специальные законы. Да и зачем их трогать? Посмотрите, во всем мире есть такие работницы — и ничего. Лично мне они не мешают, кто как может, тот так и зарабатывает. Вот я вожу людей, хотя у меня есть высшее образование, но не могу найти работу по специальности. Считаю, что на панель девушки выходят в надежде заработать и прокормить семью. Мне приходится возить их, они рассказывают, что дома ребенок, муж бросил, вот и зарабатывают».

Схожей позиции придерживается, работающий с правоохранительными органами член гражданского союза «За реформы и результат»:Тимур Шайхутдинов — «Избавиться от проституции невозможно. Самат Курманкулов не первый в истории, кто подобное обещал. Такого рода кампанейщина не приносит никаких результатов, высказывание направлено на пиар. Мне бы хотелось напомнить о том, что однажды бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев обвинял сотрудников ОВД в «крышевании» работниц коммерческого секса. Это проблема, над решением которой МВД и нужно работать. К сожалению, я не слышал о результатах проверок Главного управления собственной безопасности в этом направлении».

Как отмечает «Вечерний Бишкек», «проституция у нас — эта целая индустрия с большой «крышей». По некоторым данным, на учете в Киргизии состоят около тысячи работниц коммерческого секса. Неофициально же говорят о пяти тысячах. В столице месячный оборот такого бизнеса составляет от пяти до десяти миллионов долларов».

За неделю рейдов милиционеры задержали 150 секс-работниц. Спустя несколько дней после рейда «ночные бабочки» вновь появились на улицах. Торговля телом продолжилась в круглосуточном режиме. Пройдя по одному из беднейших районов города и опросив жриц любви корреспондент Kabarlar. kg выяснил, что расценки у уличных работниц не изменилась — час любви стоил 200−300 сомов (200−300 рублей).