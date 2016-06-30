Брюссель, 30 июня, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что после референдума в Великобритании настало время, когда большие государства-члены ЕС должны прекратить принимать решения в одиночку, передает Daily Mail.

WhiteHouse.gov Узурпаторы

Фицо заявил, что «важнейшие решения о будущем Европы не могут определяться решениями одного или двух государств-членов» или странами, учредившими Европейское сообщество.

Его замечания были сделаны на встрече с журналистами, на которой Фицо изложил цели шестимесячного председательства Словакии в Евросоюзе, которое стартует 1 июля.

Словацкий премьер также отметил, что главными центрами принятия решений должны быть страны-члены, а не институты блока.

Фицо считает, что неформальные саммиты лидеров ЕС, как встреча в середине сентября в Братиславе по поводу выхода Великобритании из союза, должны быть дорогой в будущее.