Владимир, 30 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Владимирские подростки, которые зверски убили кота и выложили в интернет видео издевательств, проведут 30 суток в центре для несовершеннолетних преступников. Такое решение принял суд 30 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя отдела пресс-службы регионального УМВД Анну Басову.

Valery Latypov За решеткой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подросткам удалось избежать уголовного преследования из-за того, что ответственность по статье «Жестокое обращение с животными» наступает с 16 лет. Обоим школьникам по 15 лет.

При этом, по данным областной прокуратуры, оба подростка стояли на учете в правоохранительных органах. Также на учете находится мать одного из школьников. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники полиции не посещали семьи школьников. Данных о них нет с середины 2014 года.