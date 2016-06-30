Вологда, 30 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Внеплановую проверку речного пляжа в парке Мира Вологды провели сотрудники ГИМС вместе с представителями администрации Вологды. Поводом для этой инспекции стали многократные обращения вологжан, которые пожаловались на отвратительные условия на пляже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

lifeintula.ru Купаться запрещено

«Люди пожаловались на то, что здесь редко убирается мусор из баков, в результате чего накапливается. На месте мы опросили отдыхающих и обнаружили еще ряд нарушений. В частности, из-за сезонного спада воды оголилась глина, тогда как собственник пляжа должен подсыпать песок. На пляже был зафиксирован выгул домашних животных и даже лошадей, что строго запрещено», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель отделения ГИМС Вологды Дмитрий Ярцев.

Проверили единственный пляж Вологды и санитарные врачи, которые тоже обнаружили серьезные нарушения.

«Качество воды здесь не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Людям с ослабленным иммунитетом купание в этих местах грозит кишечными расстройствами, а детям — еще и аллергическими реакциями», — сообщили корреспонденту агентства в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По словам спасателей, даже несмотря на нарушения, формально пляж не закрыт. Получается, что купаться в нем нельзя, но запретить залезать в воду вологжанам инспекторы ГИМС не могут. При этом, в ведомстве отмечают, что ухудшают условия отдыха и сами жители города, которые ведут себя неряшливо, ломают инвентарь, круглосуточно жгут на пляже костры, хотя официально он работает с 9 до 21. Стоит отметить, что на протяжении нескольких последних лет в Вологде обсуждается возможное открытие сразу 5 пляжей. Однако из года в год на территории города по-прежнему открывается лишь один.

Добавим, что в общей сложности в летний период на территории Вологодчины планируется эксплуатация 23 пляжей, семь из них расположены в детских оздоровительных лагерях. По состоянию на 30 июня уже открыты 18 пляжей, в том числе шесть — в лагерях.