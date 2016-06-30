Москва, 30 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Выпускники 2016 года лучше справились с ЕГЭ, чем их предшественники, заявил руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов на пресс-конференции 30 июня. В текущую кампанию ЕГЭ сдавали 750 тысяч человек, из них 640 тысяч — это выпускники 2016 года. Экзамены проводились во всех 85 субъектах РФ, в том числе Крыму и Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты ЕГЭ

«ЕГЭ в 2016 году прошел максимально честно и объективно. Результаты позволили школьникам, невыезжая с того места, где они живут, сдать экзамен для поступления в ВУЗ. Третий год подряд нет никаких утечек экзаменационных материалов. Мы отказались от тестовой части заданий по четырем предметам, в том числе по русскому языку и математике. По иностранным языкам не было в устной части никаких технологических сбоев, так как в прошлом году определенные вопросы возникали», — заявил Кравцов.

«Мы организовали пункты сдачи на дому для определенной категории лиц с ограниченными способностями, увеличили экзамен на полтора часа. Также, организовали пункты сдачи в 52 странах за пределами РФ», — сообщил он.

По словам Кравцова, во время текущей кампании на пунктах ЕГЭ зафиксированы три мощных хакерских атаки, но они были успешно отбиты и не смогли повлиять на ход и результаты экзамена.

В 2016 году в 30% пунктов сдачи ЕГЭ бланки для экзамена печатались сразу на месте, непосредственно перед экзаменом, а не привозились заранее. «Мы разрабатываем новые технологические решения: печать экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения и сканирование работ сразу после завершения экзамена», — заявил глава федеральной службы.

В этом году доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный порог по обязательным предметам, сократилась практически в два раза по сравнению с 2015 годом. Количество участников, получивших неудовлетворительный результат сократилось с 7,4% до 4,7% в 2016 году.

«На ЕГЭ по русскому языку наблюдается рост числа высокобальников с одновременным сокращением числа выпускников, показавших низкие результаты», — отметил Кравцов.

Доля тех, кто написал работу на высокий былл (от 81 до 100) увеличилась на 6% и составила 25,5%.