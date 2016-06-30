Воронеж, 30 июня, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Международный фестиваль «Усадьба Jazz» состоится под Воронежем 16 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Воронежской области.

Insider Дворец Ольденбургских, Воронежская область

Фестиваль, который в этом году пройдет в регионе в третий раз, разместится на территории дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони.

Начнется фестиваль в полдень. Традиционно будут организованы две сцены — «Аристократ» и «Jazz Club», на последней выступят молодые музыканты в возрасте от 8 до 13 лет.

Основная программа фестиваля предполагается выступления певицы Жени Любич, участницы популярного шоу «Голос» Мариам Мерабовой и ее группы «Мирайф», музыканта Алексея Архиповского и группы «Betty Boop Lovers». Также на фестивале выступит французский коллектив «Benjamin Faugloire Trio».

Помимо собственно концертной программы, в рамках фестиваля будет организована творческая ярмарка, на которой будут представлены работы местных дизайнеров, фудкорт с обширным интернациональным меню, поэтическая сцена и площадки для йоги и арт-инсталляций. Для детей подготовлен ряд творческих мастер-классов. Завершится фестиваль ближе к полуночи.

Добраться к месту проведения фестиваля и обратно воронежцы смогут на специальных автобусах, которые будут отправляться от памятника Славы, стоимость поездки — 100 рублей.

Фестиваль «Усадьба Jazz» существует с 2004 года, в Воронежской области он прошел впервые в 2014 году. В 2015 году в рамках фестиваля выступили швейцарское трио «VEIN», «Мегаполис», «Guru Groove Foundation» и другие известные музыканты.