Калуга, 30 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. «Наибольшие преимущества для инвесторов сегодня предусмотрены в Особой экономической зоне «Калуга», в их числе широкий перечень налоговых и таможенных льгот. Есть свободные площадки со всей необходимой инфраструктурой в индустриальных парках области. Развитие крупных транспортно-логистических центров, нового проекта «Шелковый путь Евразии», открытие в Калуге международного аэропорта создают дополнительные возможности для деловых партнеров региона», — заявил 29 июня в Москве губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на деловом вечере Клуба инвесторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального кабинета министров.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Говоря о направлениях привлечения капитала, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на приоритетной для области агропромышленной сфере. «Интерес к ней со стороны иностранных и российских компаний в последнее время заметно растет. Мы будем поддерживать всех, кто придет в этот сектор. Там, где есть сельхозугодия, люди должны работать», — подчеркнул калужский губернатор.

В ходе мероприятия были проведены презентации проектов Российского экспортного центра и Фонда развития промышленности. Участникам вечера рассказали о работе мультимодального логистического центра «Фрейт Вилладж Ру» и международного аэропорта «Калуга».

Добавим, что в дискуссии «Кооперация и партнерство: тренды новой реальности», которая состоялась в Представительстве правительства Калужской области приняли участие руководители ряда министерства области, Калужской Торгово-промышленной палаты, директора российских и иностранных компаний, работающих в нашем регионе и только намеривающие разместить в калужском регионе свой бизнес, представители финансовых организаций и институтов развития.