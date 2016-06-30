Москва, 30 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Вице-адмирал Александр Носатов будет временно исполнять обязанности командующего Балтийским флотом России, передает РИА Новости.

mil.ru Александр Носатов

Ранее Носатов руководил штабом Черноморского флота и совсем недавно был назначен руководителем Военно-морской академии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу по результатам проверки состояния Балтийского флота за упущения в боевой подготовке отстранил от исполнения служебных обязанностей командующего Виктора Кравчука и начальника штаба флота Сергея Попова.

Шойгу поручил в кратчайшие сроки разработать и выполнить план по устранению недостатков, чтобы в конце этого года вновь провести проверку Балтийского флота России.