Москва, 30 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Вице-адмирал Александр Носатов назначен временно исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом ВМС России. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны.

mill.ru Александр Носатов

Напомним, накануне во время заседания коллегии министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу и члены коллегии отстранили от исполнения обязанностей командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Кравчука, начальника штаба флота вице-адмирала Сергея Попова и ряд других должностных лиц. В Минобороны подчеркнули, что все отстраненные офицеры представлены к снятию с должности и увольнению с военной службы.

В военном ведомстве отметили, что причиной такого сурового решения стали серьезные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, а также искажения в докладах реального состояния дел на Балтийском флоте.

СМИ уже начали перебирать возможные кандидатуры на пост командующего Балтфлотом. Называлось имя вице-адмирала Сергея Елисеева. Елисеев является заместителем командующего Балтийским флотом, до 2014 года служил заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Украины.

По данным РИА Новости, временно исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом назначен вице-адмирал Александр Носатов.

Ранее Носатов руководил штабом Черноморского флота, недавно он был назначен руководителем Военно-морской академии.